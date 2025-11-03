BIST 11.141
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan kritik görüşmenin hemen ardından, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na heyet gönderiyor. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol yer alıyor.

Normalleşme ve çözüm süreçlerine dair adımlar hızlanırken, DEM Parti’nin yürüttüğü temas trafiği yoğunlaştı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın geçtiğimiz Perşembe günü Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün kritik bir ziyaret daha gerçekleşiyor.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, parti heyeti terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra Avukat Özgür Erol da bulunuyor.

Ekonomim'in haberine göre Perşembe günkü Beştepe görüşmesinde, çözüm sürecinde gelinen son aşama ve atılması planlanan adımlar detaylıca ele alınmıştı. Bu temasın hemen ardından İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi, siyasi kulislerde "yeni bir sürecin hazırlığı" olarak yorumlanıyor.

Heyet, son olarak 3 Ekim tarihinde adaya ziyaret gerçekleştirmişti.

