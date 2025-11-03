UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
5 Kasım Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)