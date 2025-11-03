BIST 11.120
Kassam'ın İsrail'e teslim ettiği 3 cenaze için DNA sonuçları belli oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün akşam teslim ettiği 3 cenazenin, yapılan DNA testi sonucu 3 İsrailli esire ait olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam teslim edilen 3 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan DNA çalışması sonucu 3 cenazenin İsrailli esirler albay Asaf Hamami, yüzbaşı Omer Neutra ve başçavuş Oz Daniel'e ait olduğu ifade edildi.

Hamami, Neutra ve Daniel'in 7 Ekim 2023'teki çatışmalarda öldürüldüğü ve cenazelerinin aynı gün Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından Gazze'de cenazesinin bulunduğu belirtilen İsrailli esir sayısı 8'e düştü.

Kassam Tugayları, dün akşam 3 İsrailli esirin daha cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde 3 esirin cenazesinin Kızılhaç'tan teslim aldığını bildirmişti.

