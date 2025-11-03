Ekim 2025 enflasyonu ne kadar? 2026 yılı memur ve emekli maaşını belirleyecek

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'ndan gelen son dakika haberle 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da açıklandı. Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.55 oldu. Ekim ayı enflasyonu ile memur için Ocak ayı enflasyon farkı zammı yüzde 16.5'lik zam oranı kesinleşmiş oldu. Emekliler için ise yüzde 10.25 oranında bir zam alması söz konusu. 2026 Ocak ayında MTV'den pasaport ve ehliyet harçlarına kadar bir çok kaleme gelecek zam oranı da belli oldu. Tüm vergiler ayında yüzde 25.49 oranında artacak.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da son dakika haberi olarak duyurdu. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Ekim ayında fiyatı en çok artan erkek giyim, ikinci sırada kadın giyim, üçüncü sırada ise çocuk giyimi oldu. Yiyeceklerde ise taze sebzelerde en yüksek artış kaydedildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyordu. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasındaydı.

MTV, EHLİYET, PASAPORT ZAMMI BELLİ OLDU Ekim ayı enflasyonu ile Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Ekim ayı enflasyonu ile yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 25.49 oranında artacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamları 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkileyecek. Ekim enflasyonu ile memur maaşları için yüzde 5'lik fark oluşmuş oldu. Kasım ve Aralık ayı hariç şimdiden memurlar için toplamda 16.5'lik zam oranı kesinleşmiş oldu. Emekliler için ise yüzde 10.25 oranında bir zam alması söz konusu. Zam oranlarını belirlemek için geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.