Az çalışana çok maaş dönemi bitiyor! Aylık bağlama sistemi değişiyor
Hükümet, sosyal güvenlik sisteminin kapsamını genişletmek ve prim tabanını güçlendirmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı programına göre, farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik özel sigorta modelleri geliştirilecek.
Ekol TV'de yer alan habere göre yeni sistemde özellikle düşük gelirli kesimlere, kayıt dışı çalışanlara ve küçük ölçekli işverenlere kolaylık sağlayacak uygulamalar öne çıkacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlileri, çocuk ve yaşlı bakıcıları gibi işçileri istihdam eden ancak ticari faaliyette bulunmayan kişiler için sigorta süreçleri basitleştirilecek.
Yeni dönemde, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik çalışanlara yönelik mikro sigorta programları geliştirilecek. Bu uygulama ile sosyal güvenlik kapsamı genişletilirken, kayıt dışı istihdamın azaltılması hedefleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan vatandaşlara rehberlik hizmeti sunulacak. Prim borçlarının takibi ve tahsilat süreçleri de daha etkin hale getirilecek.
EMEKLİLİKTE ADİL MAAŞ SİSTEMİ
Yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte aylık bağlama sistemi yeniden tasarlanacak. Buna göre, daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen kişiler, daha yüksek maaş alacak. Amaç, istihdamın sürekliliğini teşvik etmek ve sistemin mali yükünü azaltmak. Bu değişiklikle, “çok prim ödeyip az maaş alma” dönemi sona erecek.