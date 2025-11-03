Az çalışana çok maaş dönemi bitiyor! Aylık bağlama sistemi değişiyor

Ekol TV'de yer alan habere göre yeni sistemde özellikle düşük gelirli kesimlere, kayıt dışı çalışanlara ve küçük ölçekli işverenlere kolaylık sağlayacak uygulamalar öne çıkacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlileri, çocuk ve yaşlı bakıcıları gibi işçileri istihdam eden ancak ticari faaliyette bulunmayan kişiler için sigorta süreçleri basitleştirilecek.