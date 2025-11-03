BIST 10.972
DOLAR 42,08
EURO 48,60
ALTIN 5.428,84
HABER /  GÜNCEL

Siber suçlara büyük darbe! 59 ilde 539 şüpheli yakalandı

Siber suçlara büyük darbe! 59 ilde 539 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 59 il merkezli operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190 şüpheli şahsın tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Siber suçlarla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günde 10 siber suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

59 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık,” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüpheli tutuklanırken 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Müstehcen çocuk görüntüsü...

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

Hepsine el konuldu

Ayrıca operasyonlar sonucu yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu.

Yerlikaya, paylaşımında "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı
İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı
Domenico Tedesco: İkinci yarıda memnun olmadığım bir bölüm vardı
Domenico Tedesco: İkinci yarıda memnun olmadığım bir bölüm vardı
İsmail Yüksek'ten 8 numara oynamasıyla ilgili açıklama
İsmail Yüksek'ten 8 numara oynamasıyla ilgili açıklama
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ağır 3 yaralı
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ağır 3 yaralı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye sert tepki: Maçı Fenerbahçe'ye sattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye sert tepki: Maçı Fenerbahçe'ye sattı
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Trump Nicolas Maduro'ya ömür biçti günleri sayılı dedi
ABD Başkanı Trump Nicolas Maduro'ya ömür biçti günleri sayılı dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin enflasyon hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin enflasyon hedefini açıkladı
54. New York Maratonu'na erkek ve kadınlarda Kenyalı koşucular damga vurdu
54. New York Maratonu'na erkek ve kadınlarda Kenyalı koşucular damga vurdu
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi