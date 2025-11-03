Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "İkinci yarıda memnun olmadığım bir bölüm vardı. Sebastian değişikliğiyle bu durumu lehimize çevirdik. Takımı tebrik ediyorum, inançlarını korudular." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, kontra baskılarla 2 top kaybı yaptıklarını ve mağlup duruma düştüklerini belirtti.

Zorlu bir maç yaşadıklarını anlatan Tedesco, "Beşiktaş çok agresif bir başlangıç yaptı. İki an vardı bireysel hata yaptığımız, kontra baskılarda topu kaybettik. Rakibimiz de bu anlamda hiç merhamet göstermedi ve 2 şutta 2 gol buldular. 10 kişiye karşı kazandık, elbette bu durumu değiştirir ama Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişiydi ve puan kaybetmiştik. Her şeye rağmen pozisyonumuzu koruduk." diye konuştu.

Statta etkili bir atmosfer olduğunu ve oyuncularıyla iletişim kurmak için çaba gösterdiğine değinen Tedesco, şöyle devam etti:

"Oyuncularımın beni duymaları zordu, oyun ne zaman dursa oyuncularımı çağırdım ve söylemem gerekenleri söyledim. Saha içinde pozisyonumuzu kaybetmememiz gerekiyordu. İkinci yarıda bir bölüm vardı memnun olmadığım. Sebastian değişikliğiyle bu durumu lehimize çevirdik. Takımı tebrik ediyorum, inançlarını korudular. Bugün aldığımız sonuçtan mutlu olabiliriz."

Ligde her maçın zorlu geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Kendi takımım adına konuşabilirim, rakipler adına konuşamam. Onlar mesela Antalya ya da Alanya'ya karşı oynadıklarında o maçlar kolay oluyor mu bilmiyorum. Bizim için olmuyor. İlk defa Türkiye Ligi'ni tecrübe ettim, her maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Rakipler alın bedavadan 3 puan demiyorlar. Takımlar arasında büyük farklar görmüyorum. Saha içerisi piyasa değeriyle doğru orantılı değil. Bizim hedefimiz zaten tüm maçları kazanmak. Derbiler de bunlara dahil." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Buradaki her takıma çok saygı duyuyorum. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. 10 kişi olmalarına rağmen maç bizim için kolay olmadı. Süper Lig üst seviye bir lig. Ligi ve takımımı beğeniyorum. Üzerine koyarak gelişmeye devam ediyoruz. Öz güvenliyiz, o da bu tür maçları çözmemize yardımcı oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, sözlerini galibiyet golünü atan Duran'a ilişkin şu ifadelerle noktaladı:

"Atletik performans hocalarımız, doktorlar ve Jhon (Duran) iyi çalışıp iyi iş çıkardılar. Galibiyet golünü atmasından dolayı mutluyum. Yüzde yüz hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmek zordur. Diğer oyuncuların süreleri daha fazla olmasına karşın onu tercih ettim, bu bir denge meselesi. Jhon'a süre vermemiz gerekiyor, onun güç ve ritim kazanmasını süre vererek sağlayabiliriz. Bu da şu demek oluyor ki bazı oyuncular daha fazla kulübede kalmak zorunda kalacak. Mental taraf kolay oldu. Ona 'kaybedecek bir şeyin yok' dedim. '25 dakika elinden gelenin en iyisini yap' dedim. Atmış olduğu gol inanılmazdı."