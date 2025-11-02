BIST 10.972
Bakan Göktaş, "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yürütülen "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı.

Göktaş, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf bir ailenin evladı olarak birlikte üretmenin, yaşamanın ve büyümenin önemini bizzat bildiğini belirtti.

Bakan Göktaş, "Esnaflarımız, ülkemizin dayanışma, güven ve kültür mirasını yaşatan büyük bir ailedir. Esnaflığın ruhunu aile sıcaklığıyla buluşturan bu kıymetli projede emeği bulunan esnaflarımıza, ailelerine ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

