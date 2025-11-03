BIST 10.972
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ağır 3 yaralı

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheli, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken, bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

