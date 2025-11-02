İsrail, ateşkes anlaşmasını 194 kez ihlal etti

İşgalci İsrail, 10 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ateşkesi 194 kere ihlal etti. Katil İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in gerçekleştirdiği 194 ihlal arasında "sarı hattın dışına çıkma, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım maddelerinin girişini engelleme ve saldırılara devam etmenin" yer aldığını söyledi.

Sevabite, sarı hattın, varılan anlaşmanın ilk aşaması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken ilk hat olduğunu ancak ordunun defalarca yerleşim yerlerine girerek bu hattın dışına çıktığını ve bunun sonucunda sivil kayıplar yaşandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun, sarı hatta yakın bölgelerdeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinlileri hedef aldığına işaret eden Sevabite, "hain bir saldırıya" uğramamaları için Filistinlileri bu hatta yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Anlaşmanın insani yardım girişiyle ilgili maddelerinin de ihlal edildiğine işaret eden Sevabite, İsrail'in, yardım, ilaç ve tıbbi malzeme tırlarının tamamının girişine izin vermediğini ve hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısını açmadığını dile getirdi.

Sevabite, anlaşma uyarınca Filistinlilerin naaşlarının enkaz altından çıkarılması için ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar sadece İsrailli esirlerin cesetlerini aramak için ekipman girişine izin verildiğini ifade etti.

İsrail'in Refah Sınır Kapısının diğer tarafında bekleyen 6 bini aşkın insani yardım yüklü tırın girişine engel olduğunu belirten Sevabite, anlaşma uyarınca 300 bin çadır ve konteyner evin girişine izin verilmesi gerekirken bunun da ihlal edildiğini aktardı.

Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucuları, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması ve ihlallerin durması için acilen müdahaleye çağırdı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 3 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ve 6 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 236 kişinin hayatını kaybettiği, 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 502 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 865'e yaralıların sayısının 170 bin 670'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 193'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.