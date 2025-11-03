Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye sert tepki: Maçı Fenerbahçe'ye sattı

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye tepki göstererek "Orkun, maçı Beşiktaş'tan aldı Fenerbahçe'ye sattı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi.

Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Müsabakanın 26. dakikasında Orkun Kökçü, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Kökçü'nün maçı Beşiktaş'tan alıp Fenerbahçe'ye sattığını söyledi.

Dev karşılaşmayla ilgili EKOL TV'ye açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, şunları kaydetti:

"Kemiksiz kırmızı kart"

"Beşiktaş Kulübü yönetimi, THY'nin Lizbon - İstanbul uçağıyla ekonomide uçacak adama uçak gönderip İstanbul'a getirip kıçını kaldırıp getirirsen o da bu maçı sattı. Parayla pulla değil. Mecazi manada... Orkun, maçı Beşiktaş'tan aldı Fenerbahçe'ye sattı.

Büyük topçu dediniz. Şöyle bir maçta atılır mı? Sen Beşiktaş camiasının ekmeğiyle oynadın Orkun. Sen özel uçakla gelecek adam değildin. Sen ekonomide uçacak bir adamdın. Bir de kaptanlık verdiler. Al sana kaptanlık. Beşiktaş başkanı, al sana kaptanın, al sana futbolcun. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaşlı olsam çıldırırım. 2-0. Adamı parçalayacaksın. 3-0, 4-0 yapacaksın. Sen böyle bir hareket yapabilir misin? Futbolcu akıllı adamdır.

Sen bu adama kaptanlık verdin. Sen takımı çevirecek adamsın, kaptanlık bandın var. Kalecinden aldılar kaptanlığı sana verdiler. Al işte maçı verdin Fenerbahçe'ye. Özel uçakmış, ne özel uçağı ya!Hakem VAR ile verdi kırmızıyı, kendisi vermesi lazım kırmızıyı. Beşiktaş kaptanını atarsam benim üstüme gelirler mi dedi. Gücü yetmedi. Gördü pozisyonu ama VAR'a yıktı. VAR'a yıkınca kurtardı. Kemiksiz kırmızı kart. Orkun, Beşiktaş'a kıydı."