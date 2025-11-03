BIST 10.972
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Kritik konular da masada yer alacak.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi de toplantıda değerlendirilecek.

EKONOMİ DE MASADA

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon da masada olacak.

Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede Gazze de konuşulacak.

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.

Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde olacak.

EUROFIGHTER

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

