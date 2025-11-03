BIST 10.972
İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı

İsrail medyası, ordunun 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısı öncesindeki uyarıları göz ardı ettiğini yazdı.

İsrail’in Kanal 14 televizyonu, İsrail Hava Kuvvetlerinde 7 Ekim 2023 saldırısına ilişkin yürütülen, ancak daha sonra askıya alınan iç soruşturmanın sonuçlarını haberleştirdi.

Haberde, soruşturmanın Hava Kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki subayların Hamas’ın Gazze Şeridi içindeki hareketliliğinden önceden haberdar olduğunu, ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın bu gelişmelerden bilgilendirilmediğini ortaya çıkardığı belirtildi.

Saldırıdan kısa süre sonra başlatılan soruşturmaya göre hava gözetleme birimlerinin Hamas’a ait saldırı amaçlı insansız hava araçlarında olağan dışı hareketlilik tespit ettiği aktarılan haberde, ancak bu bilgilerin kuvvetin kendi birimleri içinde kaldığı ve ne Genelkurmay Başkanlığına ne de Genelkurmay Başkanı’na iletildiği kaydedildi.

