Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıkladı, havlu detayı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu.Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Özer, banyo kapısında çarşafla asılı halde bulundu.

Tekirdağ Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Özer'in intiharına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı. NTV'de yer alan habere göre Özer'in kendini iple astığı iddialarını yalanlayan CTE'nin açıklamasında "Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir." denildi.

"GERÇEĞE DAYANMAYAN HABER VE YORUMLAR"

Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümözlü Faruk Fatih Özer'in vefat ettiği anlaşılmıştır.

Gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir.

Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Dava süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davayı 7 Eylül 2023'te karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'i, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşınmıştı. Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine hükmetmişti.

Diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Yerel mahkemeye geri gönderilen dosya kapsamında Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.