Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu

Yılın ikinci yarısı için Ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu. Peki memur, polis, imam, doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen ve SGK, Bağ-kur emeklileri yeni yılda ne kadar zam alacaklar. İşte Ekim ayı enflasyonu ile birlikte şu ana kadar netleşmiş olan zam oranları ve muhtemel zamlı maaş tablosu: