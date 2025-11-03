Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu
SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin alacağı zam Ekim ayı enflasyonu ile ortaya çıkmaya başladı. Ocak 2026 emekli zammı için geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. 4 aylık enflasyon farkıyla öğretmen, imam, polis, başkomiser, doktor, araştırma görevlisi 2026 zamlı maaşları hesapladık. 2 ihtimal bulunuyor, bu ihtimallere göre çalışanların zamlı maaşları tablosu haberimizde.
Yılın ikinci yarısı için Ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu. Peki memur, polis, imam, doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen ve SGK, Bağ-kur emeklileri yeni yılda ne kadar zam alacaklar. İşte Ekim ayı enflasyonu ile birlikte şu ana kadar netleşmiş olan zam oranları ve muhtemel zamlı maaş tablosu:
MEMUR ENFLASYON ZAM FARKI
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak oluştu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yüzde 5'lik sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 11'lik bir zam eklenecek. Söz konusu dört ayda toplam enflasyon yüzde 10,25 olarak gerçekleşti, bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri en az yüzde 16,55 oranında zam alacak.
Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak. Yeni yıl zamları Ocak 2026'te açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.