Kafede kan donduran cinayet! Siparişi beğenmeyen arkadaşını katletti

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay kan dondurdu. 19 yaşındaki Şeymanur Ş., eski iş yerine gelip sipariş veren ve yemekleri beğenmeyen eski iş arkadaşı Havin Taşçı'yı önce karnından sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede yaşanan sipariş kavgası cinayetle son buldu. Sancaktepe Mahallesi'nde 31 Ekim günü sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana gelen cinayet kan dondurdu. 20 yaşındaki Havin Taşçı, eski iş yerine gelerek 19 yaşındaki eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'ye siparişlerini iletti. Gelen siparişleri beğenmeyen Taşçı ile Şeymanur Ş. arasından tartışma çıktı.

BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş. evine gidip bıçakla döndü. Kız kardeşi Feyza Ş. (16) de onunla birlikte kafeye döndü.

KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Şeymanur Ş., Husumetlisi Havin Taşçı'nın yanına gidip tartışmaya devam etti. İkilinin tartışmasında bıçağını çıkaran Şeymanur Ş., Taşçı'yı önce karnından ardında kalbinden bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet sustalı bıçak ise muhafaza altına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Havin Taşçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Feyza Ş. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.