Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin doğrudan ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti girişinde doğrudan ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil kentinin kuzey girişinde çevre yolu yakınında bir İsrailli, Filistinli Ahmed Rıbhi el-Atraş'ın üzerine gerçek mermiyle ateş açtı.

İsrail güçleri, çevre yolu yakınında Ra's el-Cura bölgesindeki Kızılay ekiplerinin yaralıya müdahale etmek üzere olay mahalline ulaşmasına engel oldu. Başından yaralanan Atraş, aşırı kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün akşam Nablus kentine düzenlediği baskında ağır yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli Cemil Atıf Haneni'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan 17 yaşındaki Haneni, hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

