BIST 10.972
DOLAR 42,08
EURO 48,60
ALTIN 5.428,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbulluların trafik çilesi! Yoğunluk 73'e kadar çıktı

İstanbulluların trafik çilesi! Yoğunluk 73'e kadar çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar çıktı.

Abone ol

Kentte haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

İstanbulluların trafik çilesi! Yoğunluk 73'e kadar çıktı - Resim: 0

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun İSTOÇ ile Mahmutbey gişeleri arasında araçlar güçlükle ilerlerken, TEM bağlantı yolları Haramidere, Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor.

İstanbulluların trafik çilesi! Yoğunluk 73'e kadar çıktı - Resim: 1

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 68, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 82'ye kadar ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çimsa'dan yılın 9 ayında 33,1 milyar lira net satış
Çimsa'dan yılın 9 ayında 33,1 milyar lira net satış
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı değişsin çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı değişsin çağrısı
Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin doğrudan ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin doğrudan ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti
Kafede kan donduran cinayet! Siparişi beğenmeyen arkadaşını katletti
Kafede kan donduran cinayet! Siparişi beğenmeyen arkadaşını katletti
Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı! 20 kişi hayatını kaybetti
Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı! 20 kişi hayatını kaybetti
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıkladı, havlu detayı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıkladı, havlu detayı
Siber suçlara büyük darbe! 59 ilde 539 şüpheli yakalandı
Siber suçlara büyük darbe! 59 ilde 539 şüpheli yakalandı
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı
İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı
Domenico Tedesco: İkinci yarıda memnun olmadığım bir bölüm vardı
Domenico Tedesco: İkinci yarıda memnun olmadığım bir bölüm vardı
İsmail Yüksek'ten 8 numara oynamasıyla ilgili açıklama
İsmail Yüksek'ten 8 numara oynamasıyla ilgili açıklama