Soyunma odasında mermi kovanı! Stadyum müdürü öyle bir savunma yaptı ki herkes şok oldu

Şanlıurfa'daki 2. Lig maçından önce Beyoğlu Yeni Çarşı'nın soyunma odasında bir sandalyede mermi kovanı durduğunun görülmesi gündemde büyük ses getirdi. Stadyum müdürünün "Önceki maçtan kalmış, oraya ben koydum" savunması ise herkese daha da hayret ettirdi.

Şanlıurfa spor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçı öncesinde yaşanan olay, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu'nda yapılan rutin denetim sırasında, konuk ekibin soyunma odasında bir sandalyenin üzerinde mermi bulundu.

Durumun fark edilmesi üzerine İstanbul ekibinin yöneticileri, hemen müsabaka temsilcisi ve emniyet güçlerine bilgi verdi. Kulübün idari menajeri Alperen Karakaya, olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇTAN KALMIŞ" AÇIKLAMASI ŞOK ETTİ

Olayın ardından 11 Nisan Stadyumu Müdürü, emniyete verdiği ifadede, "Daha önceki maçta atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler" dedi. Bu sözler, olayın boyutunu gözler önüne sererken, futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada binlerce kullanıcı "Bu kadarına da pes!" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Soyunma odasında mermi bulunması, futbol camiasında güvenlik zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. Birçok spor yorumcusu, olayın "Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçtiğini" ifade etti. Bu olay, son dönemde yaşanan hakem tartışmaları ve saha içi skandallarla sarsılan Türk futbolunda şok etkisi yarattı.

