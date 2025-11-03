BIST 11.141
İSKİ paylaştı: İstanbul’un barajlarında düşüş sürüyor

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı 3 Kasım itibarıyla yüzde 22,54’e geriledi. Bir ay önce bu oran yüzde 39’un üzerindeydi. Elmalı Barajı yüzde 53’le en yüksek doluluğa sahipken, Kazandere’de seviye yüzde 2’nin altına indi. Ömerli ise yüzde 18,23’e düştü.

İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında endişe verici düşüş sürüyor. Yaz aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve sonbaharda da yeterli seviyeye ulaşmaması, su kaynaklarını kritik eşiğe taşıdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, megakentteki barajların ortalama doluluk oranı 3 Kasım itibarıyla yüzde 22,54 seviyesine geriledi. Bu oran, bir ay önce yüzde 39,12 seviyesindeydi.

KAZANDERE’DE SU NEREDEYSE TÜKENDİ

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranına yüzde 53,07 ile Elmalı Barajı sahipken, Kazandere Barajı’ndaki seviye yalnızca yüzde 1,96 olarak ölçüldü. İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 18,23’e kadar düştü.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE SON DURUM:

Elmalı: yüzde 53,07

Darlık: yüzde 34,23

Büyükçekmece: yüzde 26,21

Terkos: yüzde 25,58

Sazlıdere: yüzde 23,62

Istrancalar: yüzde 19,45

Ömerli: yüzde 18,23

Alibey: yüzde 11,17

Pabuçdere: yüzde 5,16

Kazandere: yüzde 1,96

