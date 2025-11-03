Osmaniye Belediyesi duyurdu! Mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek, talimat Bahçeli'den geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Osmaniye'de oluşturulacak bir mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adı verilecek.

Abone ol

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."

Bakan Kurum'dan teşekkür paylaşımı

Bakan Murat Kurum ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye'mizden çıkıp, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına döndürmek için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdiri yayınlandı, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı başlangıcından onur duyuldu. Cumhur İttifakımızın dostu, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneriler ve talimatlar için şükranlarımı sunuyorum.

Kurum, Osmaniyelilere de teşekkür ederek “Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.