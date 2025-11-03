BIST 11.141
Cezaevinde 4 yaşındaki kızına aniden saldırdı duvara fırlattı

"Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevinde bulunan Hakan A., açık görüşte 4 yaşındaki kızını duvara fırlattı. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakıma alındı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Hakan A.’yı boşanma aşamasındaki eşi ve 4 yaşındaki kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında kızına saldıran Hakan A., küçük çocuğu duvara fırlattı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 yaşındaki kız çocuğunun yoğun bakım ünitesine alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tek kişilik hücreye konulan Hakan A. hakkında cezaevi savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

CTE: KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden de olaya ilişkin yapılan açıklamada. Açık görüş alanında görev yapan infaz ve koruma memurlarının olayı anında fark ettiği ve müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açık görüş sırasında eşinin kısa süreliğine görüş alanından ayrıldığı sırada tutuklunun çocuğa saldırdığı vurgulanan açıklamada çocuğun ivedilikle kurum revirine götürüldüğü ve ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Müdahale sırasında hükümlünün bir personele de yumruk atıp yaraladığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hükümlü, orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay sonrasında idari ve adli soruşturmalar derhal ve eş zamanlı olarak başlatılmış, kamera kayıtları, görevli memur beyanları ve hükümlünün haberleşme kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, olay öncesinde hükümlü ile ailesi arasında herhangi bir tartışma veya tehdit içeren söylem bulunmadığı tespit edilmiştir.

Açık görüş, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla maddi temas kurabildikleri, sosyal bağlarını sürdürmelerine imkân sağlayan bir görüşme türüdür.

Ceza infaz kurumlarımızda güvenliğe ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde uygulanmakta; özellikle aile ve çocuk görüşlerinde güvenli ortamın temini için gerekli önlemler titizlikle alınmaktadır."

