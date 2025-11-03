Altın fiyatlarında Kasım ayında ne olacak? İslam Memiş 'ilginç sahne' diyerek açıkladı

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalardaki 'anormal' yükselişler sonra gram altın 6 bin lira sınırına dayanmıştı. Bugün gram 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Kasım ayını işaret etti ve "aşağı doğru bir trend var" dedi. İşte altın piyasasında son durum...

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü 5 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 243 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ETKİLİYOR

Teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam memiş, tv100'e altın fiyatlarına ilişkin değerlendirme yaptı. "Kasım ayında çok olumsuz bir tablo beklemiyorum. Hatta bir düşüş trendi 3 bin 800 dolar seviyesine kadar devam etmesini tahmin ediyorum." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:

Tekrar aşağı doğru bir trend var. Muhtemelen de Kasım ayında bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Şöyle ilginç bir sahne göreceğiz. 2 hafta önce Kapalıçarşı piyasasında kuyruk olanlar piyasada altın bırakmamıştı, kuyumcular altın satışını durdurmuştu. Şimdi 3 bin 800 dolar seviyesinde hiç kimse altının yüzüne bakmayacak.