BIST 11.141
DOLAR 42,06
EURO 48,46
ALTIN 5.412,63
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'dan gelen kardeş cinayeti haberi! Ağabeyini sopayla öldürdü

Sakarya'dan gelen kardeş cinayeti haberi! Ağabeyini sopayla öldürdü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki E.E. ile 62 yaşındaki ağabeyi Yadikar E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.E.'nin ağabeyinin başına sopayla vurması sonucu Yadikar E. hayatını kaybetti.

Abone ol

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma, trajik bir sonla bitti. Akçay Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki E.E. ile 62 yaşındaki ağabeyi Yadikar E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, E.E. eline aldığı sopayla ağabeyi Yadikar E.'nin başına vurdu.

SOPA ÖLDÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadikar E., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kardeş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu
Foto Galeri Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu Rekabet Kurumu'ndan açıklama
Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu Rekabet Kurumu'ndan açıklama
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
2 buçuk yıl sonra bir ilk! Türk Hava Yolları...
2 buçuk yıl sonra bir ilk! Türk Hava Yolları...
Gazze'de ateşkes sürüyor ama açlık hat safhada...
Gazze'de ateşkes sürüyor ama açlık hat safhada...
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ile ilgili büyük hamle!
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ile ilgili büyük hamle!
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu 2 genç hapishanede öldü
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu 2 genç hapishanede öldü
1 Ocak'ta başlıyor! Tüm telefon sahiplerinden ÖİV kesintisi yükseltilecek...
1 Ocak'ta başlıyor! Tüm telefon sahiplerinden ÖİV kesintisi yükseltilecek...
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi! "Daha düşük zam" sinyali verdi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi! "Daha düşük zam" sinyali verdi
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Ağabeyinin...
Başlayan tartışma çok korkunç bitti! Ağabeyinin...
Osmaniye Belediyesi duyurdu! Mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek, talimat Bahçeli'den geldi
Osmaniye Belediyesi duyurdu! Mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek, talimat Bahçeli'den geldi
Cezaevinde 4 yaşındaki kızına aniden saldırdı duvara fırlattı
Cezaevinde 4 yaşındaki kızına aniden saldırdı duvara fırlattı