Sakarya'dan gelen kardeş cinayeti haberi! Ağabeyini sopayla öldürdü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki E.E. ile 62 yaşındaki ağabeyi Yadikar E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.E.'nin ağabeyinin başına sopayla vurması sonucu Yadikar E. hayatını kaybetti.

Abone ol

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma, trajik bir sonla bitti. Akçay Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki E.E. ile 62 yaşındaki ağabeyi Yadikar E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, E.E. eline aldığı sopayla ağabeyi Yadikar E.'nin başına vurdu.

SOPA ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadikar E., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kardeş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.