2 buçuk yıl sonra bir ilk! Türk Hava Yolları...

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılının Nisan ayından bu yana ara verdiği Irak'ın Süleymaniye kentine yönelik tarifeli uçuşlara yeniden başladı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı hava yolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden Süleymaniye'ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu seferlerin yalnızca bölgedeki uçuş ağını genişletmeyeceğini, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydeden Bolat, "Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferler, İstanbul Havalimanı ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı icra edilecek.

Uçuşlar, 27 Mart 2026'dan sonra her gün karşılıklı düzenlenecek.

