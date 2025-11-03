BIST 11.117
Icardi'nin menajeri bıktırdı! Yönetimden uyarı yapıldı...

Galatasaray yönetimi, son dönemlerde oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun bu sözlerinden rahatsız oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar menajeri uyardı.

Galatasaray Kulübü, Mayıs 2026'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu ile alakalı son haftalarda sık sık açıklamalarda bulunan menajeri Elio Pino'nun çıkışlarından rahatsız oldu.

Icardi'nin kontratı ile alakalı kararı ocak ayına bırakan sarı kırmızılı yönetim Pino'nun son üç haftada üç defa Arjantinli yıldızın geleceği ile alakalı yaptığı açıklamaların, hem takıma hem de Icardi'ye zarar verdiği görüşünde.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dursun Özbek yönetimi Pino'ya, "Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş" mesajını iletti.

'DİLLENDİRMEK HOŞ DEĞİL'

Pino'nun özellikle "Icardi'ye Avrupa'dan, Suudi kulüpleri ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli" sözlerine sarı-kırmızılı yönetim, "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil" sözleri ile de rahatsızlığını dile getirdi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alan, sınırsız özel uçak hakkı bulunan ve bu yıl Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Ulus'taki dairesine taşınan Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği biliniyor.

