BIST 11.117
DOLAR 42,06
EURO 48,49
ALTIN 5.407,86
HABER /  SPOR

Arda Güler oynadı Fenerbahçe 100 milyon lira daha kazandı

Arda Güler oynadı Fenerbahçe 100 milyon lira daha kazandı

Real Madrid’in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler’in Fenerbahçe’ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti.

Abone ol

Kylian Mbappe’nin 19 ve 31’inci dakikalarda, Jude Bellingham’ın 44’üncü dakikada ve Carreras’ın 82’nci dakikada attığı gollerle kazanılan karşılaşmada Arda Güler, ilk 11’de görev aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Genç yıldızın bu sezon Fransız futbolcuya verdiği gol pası sayısı 6’ya ulaştı.

Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75’inci kez sahaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı.

Her resmi 25 maçta 2 milyon euro

Sözleşmeye göre Arda’nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro’ya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de de forma giymişti! Stimac gözaltına alındı
Türkiye'de de forma giymişti! Stimac gözaltına alındı
Tapu memurunun dikkati yakalattı! Meğer mirasçısı bulunmayan taşınmazları...
Tapu memurunun dikkati yakalattı! Meğer mirasçısı bulunmayan taşınmazları...
Bu pozisyon kabızlığa son veriyor! Bilim insanları en sağlıklı olanı açıkladı
Bu pozisyon kabızlığa son veriyor! Bilim insanları en sağlıklı olanı açıkladı
Mersin'de çevre temizliği için ateş yakılan bahçede yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti...
Mersin'de çevre temizliği için ateş yakılan bahçede yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti...
Dehşet! Tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Dehşet! Tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Enerjisa Enerji'de üst düzey atama
Enerjisa Enerji'de üst düzey atama
Sinan Engin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra çıldırdı! Sergen Yalçın'a o dediği...
Sinan Engin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra çıldırdı! Sergen Yalçın'a o dediği...
İÜ Rektörü Zülfikar, İmamoğlu'nun diploma iptal sürecini anlattı: 5 hata tespit ettik
İÜ Rektörü Zülfikar, İmamoğlu'nun diploma iptal sürecini anlattı: 5 hata tespit ettik
Icardi'nin menajeri bıktırdı! Yönetimden uyarı yapıldı...
Icardi'nin menajeri bıktırdı! Yönetimden uyarı yapıldı...
Koray Aydın CHP'ye mi geçiyor? Ankara kulislerinde bomba iddia!
Koray Aydın CHP'ye mi geçiyor? Ankara kulislerinde bomba iddia!
En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri...
En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri...
Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi