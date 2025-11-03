KKM bakiyesi 200 milyar liranın altına indi

BDDK verilerine göre, 24 Ekim haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 97 milyar TL artışla 21.4 trilyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri 2.65 trilyon lirayı geçerken, Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü bir haftada 34 milyar TL azalarak toplam mevduat içindeki payı %0.67’ye geriledi.

Abone ol

BDDK’nın yayımladığı haftalık bülten, Türk bankacılık sektöründeki son durumu ortaya koydu. Kredi hacminde artış sürerken, KKM’de beklenen çözülme ivme kazandı.

KREDİ VE MEVDUAT DİNAMİKLERİ

Toplam Kredi Hacmi: 24 Ekim haftasında yaklaşık 97.1 milyar lira artarak 21 trilyon 405 milyar liraya yükseldi.

Toplam Mevduat: Bankalar arası dahil toplam mevduat, geçen hafta 214.7 milyar lira azalarak 25 trilyon 394 milyar liraya düştü.

TÜKETİCİ VE TİCARİ KREDİLER

Tüketici kredilerinde artış devam etti. Tüketici kredilerinin toplam tutarı bu dönemde 29 milyar lira artarak 2 trilyon 653 milyar liraya çıktı. Bu tutarın büyük çoğunluğunu 1 trilyon 965 milyar lira ile ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Bireysel Kredi Kartı Alacakları: %1.3 artışla 2 trilyon 512 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz borçlar (1 trilyon 579 milyar lira), taksitli borçların (932 milyar lira) üzerinde kalmaya devam etti.

Taksitli Ticari Krediler: Bu kalemde 1.1 milyar lira düşüşle 3 trilyon 164 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

KKM’DE ÇÖZÜLME HIZLANDI

Hükümetin politika değişikliğiyle birlikte kademeli olarak sonlandırılması hedeflenen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında önemli bir düşüş yaşandı. KKM bakiyesi geçen hafta 34.2 milyar lira azalarak 171 milyar 15 milyon liraya geriledi. Bu düşüşle KKM’nin toplam mevduat içindeki payı %0.67 oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR

Takipteki alacaklar miktarı bir önceki haftaya göre 3.9 milyar lira artışla 519 milyar 48 milyon liraya yükseldi. Buna karşılık, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 113.7 milyar lira artarak 4 trilyon 649 milyar liraya çıktı, bu da sektörün sermaye yapısını güçlendirdiğini gösterdi.