Balıkesir sallandı! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi...

Balıkesir'de şiddetli depremlerin ardından ufak çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD depremin şiddetini ve derinliğini paylaştı...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:15:16:22 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.19889 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/yhIP93mA2q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:15:35:37 TSİ
Enlem:39.16861 N
Boylam:28.34083 E
Derinlik:11.02 km
Detay:https://t.co/aazzf3ajfb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi