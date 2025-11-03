BIST 11.116
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD son depremi duyurdu

Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Balıkesir ve İstanbul çevresinde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre, deprem Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti.

4,9 büyüklüğündeki deprem 11.02 km derinlikte kaydedildi. 

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

" An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

