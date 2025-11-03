BIST 11.116
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı! 7 ülkenin dışişleri bakanı bir araya geldi

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı Gazze konulu toplantı başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katıldığı zirvede, Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

