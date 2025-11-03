BIST 11.055
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 15.35’te meydana gelen deprem; Balıkesir ve çevre illerde ve İstanbul’da da hissedildi. Depremin derinliği ise 11,2 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası yaptığı açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından gözler yine uzmanlara çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada, "Bu depremin çok etkili olacağını zannetmiyorum" dedi.

