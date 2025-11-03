Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.Abone ol
Rus yamaç paraşütü pilotu Vıacheslav Gribanov (37), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçuş yaptı.
Gribanov, uçuşun ardından belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Gribanov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Gribanov'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Not: Haberin görseli arşivdir.
