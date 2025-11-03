BIST 11.049
DOLAR 42,05
EURO 48,43
ALTIN 5.432,70
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Duveyr beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca önceki gece düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Beylikdüzü Belediye Meclisinde '3 köye 3 meydan' vaadi tartışması
Beylikdüzü Belediye Meclisinde '3 köye 3 meydan' vaadi tartışması
Balıkesir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD son depremi duyurdu
Balıkesir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD son depremi duyurdu
Balıkesir sallandı! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi...
Balıkesir sallandı! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi...
AK Parti'den 'Milat' paylaşımı! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
AK Parti'den 'Milat' paylaşımı! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı! 7 ülkenin dışişleri bakanı bir araya geldi
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı! 7 ülkenin dışişleri bakanı bir araya geldi
KKM bakiyesi 200 milyar liranın altına indi
KKM bakiyesi 200 milyar liranın altına indi
Pompal tüfek tutukluk yapınca sokağa kaçtı ama
Pompal tüfek tutukluk yapınca sokağa kaçtı ama
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı namaza giderken öldürdü
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı namaza giderken öldürdü
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki Ömer'den acı haber
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki Ömer'den acı haber