Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Saat 15.40'ta başlayan toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler ve daha birçok kritik konu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı. Toplantıda, ülke ve bölge gündemini yakından ilgilendiren önemli başlıklar ele alınacak. Toplantının en dikkat çeken gündemlerinden biri, “terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalardaki son gelişmeler olacak.

İmralı heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti. Kabinede, sahadan gelen son bilgiler ve ilgili komisyonların çalışmaları doğrultusunda süreç değerlendirilecek.

Suriye ve Gazze gelişmeleri değerlendirilecek

Kabine toplantısında ayrıca, Suriye’deki gelişmeler ve Şam yönetimiyle yürütülen temaslar kapsamlı şekilde görüşülecek. Terör örgütü SDG’nin son açıklamaları da bu çerçevede analiz edilecek.

Gazze’de devam eden ateşkes süreci ve kalıcı barış çabaları da toplantının uluslararası başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul’da yapılan Dışişleri Bakanları Zirvesi’nin sonuçları ve Hamas yetkilileriyle yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak.

Sudan’da derinleşen insani kriz, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve silahsız insanların hedef alınması konuları da toplantının bir diğer önemli başlığını oluşturuyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik atacağı adımlar ve olası insani yardım planları değerlendirilecek.

11. Yargı Paketi ve ekonomik gelişmeler

Toplantıda Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 11. Yargı Paketi kapsamındaki yeni düzenlemeler de görüşülecek. Yargı reformu kapsamında atılması beklenen adımlar Kabine’de şekillenecek. Aynı zamanda, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları ve güncel ekonomik veriler de masada olacak.