CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı miting serisine devam ediyor. Partinin 66’ncı mitingi, 5 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da Ümraniye Saat Kulesi önünde gerçekleştirilecek. CHP, “İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz” çağrısıyla vatandaşları mitinge davet etti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlattığı mitinglerin 66’ncısını Ümraniye’de düzenleyecek.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" denildi.

Miting 5 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Ümraniye Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda yapılacak.