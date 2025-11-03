BIST 11.098
Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı

Veliaht dizisi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Dizide Yahya ve Derya karakterlerinin yer aldığı bir sahnenin Türkiye'de gösterilmeyip Rusya'da gösterilmesi gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları sahneyi "Çok ateşli" buldu.

Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Veliaht dizisi sezona iddialı başladı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayan dizinin her sahnesi sosyal medyada konuşuluyor.

Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Veliaht son bölümde Yahya karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan'ın kesilen "ateşli" sahnesi defalarca paylaşıldı.

Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Rusya'da yayınlanan o kısımlarda Yahya'nın Derya'nın üzerinden havluyu çektiği anlara yorum da yağdı.

Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Veliaht seyircileri "Şoku atlatamadım", "Bu nasıl sahne ya", "O nasıl havlu çekmek", "Son dönemin en ateşli sahnesi", "Sansüre gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

