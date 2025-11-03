Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt

İstanbul'da düzenlenen Gazze zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk askeri Gazze görev gücünde yer alacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Fidan, "Türkiye, barış için elini taşın altına sokmaya hazır. Diplomatik çabalarımız sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler karar verecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türk askeri Gazze görev gücünde yer alacak mı?"sorusuna, " Türkiye, barış için elini taşın altına sokmaya hazır. Diplomatik çabalarımız sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler karar verecek" yanıtını verdi.

İSTANBUL'DA GAZZE ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da "Gazze" zirvesi düzenlendi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı. Toplantıda Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alındı.

BAKAN FİDAN: GAZZE GÖREV GÜCÜNÜN TANIMINA GÖRE ÜLKELER KARAR VERECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türk askeri Gazze görev gücünde yer alacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı oluşumuna ilişkin müzakereleri de kendi aramızda görüştük.

TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Tanımı içeriğine göre asker göndermeye karar verecekler. Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Biz barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada ortaya çıkacak dokümanların bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli."

"HAMAS YÖNETİMİ BİR KOMİTEYE DEVRETMEYE HAZIR"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Hamas, yönetimi bir komiteye devretmeye hazır. Ancak İsrail ateşkesi düzenli olarak ihlal ediyor ve insani yardımlara hala izin vermiyor. Yardımlar depoda bekliyor. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Uluslararası toplumun baskı yaratması gerekiyor.

"TEK BİR VETO BİLE TASLAĞI HAYATA GEÇİRMEMEYE YETER"

Orta Doğu geçmişte de krizlerin içinde olsa da her zaman ortak bir çıkış bulabilmiş bir coğrafyadır. Ateşkesi baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Gazze'ye gönderilecek görev gücünün tanımı, yetkileri ne olacak; ülkeler buna göre asker gönderip göndermeme kararını verecek. Önce taslakta anlaşılması gerekiyor, daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu taslağı onaylaması gerekiyor. Tek bir veto bile taslağı hayata geçirmemeye yeter.

"GAZZE'DE YENİDEN YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır ancak bizim de bir çerçeveyi görmemiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda Filistin tanımının değişmemesi, 1967 anlaşmasına bağlı kalınması gerekir. Filistin'de iki devletli çözüm olmalı. Gazze'de yeniden yapılanmaya, yaraların sarılmasına ihtiyaç var. Bizim düşüncemiz, Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi, güvenliği Filistin'in sağlaması."