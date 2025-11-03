TRT ortak yapımı 10 film, prestijli film festivallerinde yarışacak

TRT ortak yapımı filmler, sinema dünyasının prestijli etkinliklerinde boy gösterecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı 10 film, 13. Boğaziçi Film Festivali, 36. Ankara Film Festivali, 35. Cottbus Film Festivali, 38. Avrupa Film Ödülleri, 18. Asya Pasifik Film Ödülleri ve 29. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yer alacak.

Bu yıl 7-14 Kasım'da 13. kez gerçekleştirilecek Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda TRT ortak yapımı 4 film yarışacak.

Filistinli ödüllü yönetmen Annamarie Jacir'in yönettiği, Ossama Bawardi'nin yapımcılığını üstlendiği "Palestine 36" (Filistin 36) filmi ise festivalin açılış filmi olarak gösterilecek.

Ensar Altay'ın yönettiği, Süleyman Civliz ve Ensar Altay'ın yapımcılığını üstlendiği "Kanto", Seyfettin Tokmak'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği "Tavşan İmparatorluğu" ile Tunç Davut'un yönettiği, Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer ve Tunç Davut'un yapımcılığını üstlendiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmleri de festivalde ödül için yarışacak.

Murat Zaloğlu'nun yönettiği, Zaloğlu ve Halil Kardaş'ın yapımcılığını üstlendiği "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok" filmi ise dünya prömiyerini 13. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yapacak.

Dört film, Ankara Film Festivali'nde yer alacak

Bu yıl 13-21 Kasım'da gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali'nde TRT ortak yapımı 4 film yarışacak.

Şeyhmus Altun'un yönettiği, Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın yapımcılığını üstlendiği "Aldığımız Nefes" filmi ile "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak.

Rabia Özmen'in yönettiği, Cemil Nazlı'nın yapımcılığını üstlendiği "Prosedür" filmi ise festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yarışacak.

TRT ortak yapımı filmler Avrupa ve Asya'da boy gösterecek

"Palestine 36" (Filistin 36) "Avrupa'nın Oscarları" olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nin kısa listesine seçildi.

Avrupa Film Ödülleri'nin 38. kez düzenlenecek ödül töreni 17 Ocak 2026'da Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilecek.

Film ayrıca, "Asya'nın Oscarları" olarak bilinen 18. Asya Pasifik Film Ödülleri'nde "En İyi Senaryo" kategorisinde aday gösterildi. Asya Pasifik Film Ödülleri, 27 Kasım'da sahiplerini bulacak.

Doğu Avrupa'dan filmlerin yer aldığı dünyadaki en büyük festivallerden biri olan ve bu yıl 4-9 Kasım'da Almanya'nın Cottbus kentinde 35. kez düzenlenecek Cottbus Film Festivali'nin "Spectrum" bölümünde ise "Kanto" izleyiciyle buluşacak.

Tallinn Film Festivali'nde 3 TRT ortak yapımı yarışacak

Dünyanın en prestijli film festivallerinden olan ve bu yıl 7-23 Kasım'da 29. kez düzenlenecek Tallinn Black Nights Film Festivali'nde 3 TRT ortak yapımı yarışacak.

Ali Vatansever'in yönettiği, Selin Vatansever'in yapımcılığını üstlendiği Türkiye-Yunanistan-Romanya ortak yapımı "Bir Arada Yalnız", dünya prömiyerini Tallinn'de Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirecek.

Alican Durbaş'ın yönettiği, İpek Erden'in yapımcılığını üstlendiği "Lo-Fi" filmi, dünya prömiyerini Tallinn'de "Rebel With a Cause" (Bir Nedeni Olan Asi) bölümünde gerçekleştirecek.

Faysal Soysal'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan-İtalya ortak yapımı, TRT destekli "Rahma" filmi ise Tallin Film Festivali'nin endüstri bölümü "Industry@Tallinn"de kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde yarışacak.

Bu yıl 29. kez düzenlenen Tallinn Black Nights Film Festivali'nin "Industry @Tallinn & Baltic Events" adlı endüstri bölümünde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde bir projeye TRT Ödülü verilecek.

TRT, Tallinn Film Festivali ve Industry@Tallinn iş birliğinin meyvesi olan TRT Ödülü, bu yıl ilk kez sahibiyle buluşacak.