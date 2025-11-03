BIST 11.049
Erdoğan önermişti; "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi!

194 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyla geçen hafta başlayan UNESCO 43. Genel Konferansı sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesine ilişkin önerisinin kabul edildiği duyuruldu.

Özbekistan'da süren Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nda  15 Aralık,  “Dünya  Türk  Dili  Ailesi  Günü” ilan edildi.

15 ARALIK "DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ" İLAN EDİLDİ

Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde 194 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyla geçen hafta başlayan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  15 Aralık’ın  "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağı görüşülerek onaylandı.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, konuyla ilgili oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye olarak UNESCO himayesinde Türk dili ailesini yaşatmak, kutlamak ve tanıtmak için tüm Türk devletlerince ortaklaşa hazırlanan önerinin eş sunucusu ülkelere teşekkür etti.

Aybet, dillerin iletişim aracı işlevinin yanı sıra medeniyetlerin de ruhu olduğunu ve nesiller boyunca kolektif hafızayı, bilgeliği ve kimliği taşıdığını belirterek, geniş coğrafyada 200 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Türk dili ailesinin yüzyıllardır süregelen ortak tarih ve değerlerle örülmüş zengin kültürel dokuyu temsil ettiğini vurguladı.

15 ARALIK, TÜRK DİLİNİN EN ESKİ YAZILI BELGELERİNDEN ORHUN YAZITLARI'NIN İLK DEFA DEŞİFRE EDİLDİĞİ GÜN

15 Aralık'ın, Türk dilinin 8. yüzyıla dayanan en eski yazılı belgelerinden Orhun Yazıtları'nın ilk defa deşifre edildiği gün olması açısından önem taşıdığına dikkati çeken Aybet, aynı zamanda Türk medeniyetlerinin ortak kültürel ve sanatsal zenginliklerini simgeleyen, halklar arasında kültürel yakınlaşmayı ve diyaloğu teşvik eden tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Aybet, "UNESCO, Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutlayarak, bu vesileyle çok dilliliğe, kültürel çeşitliliğe ve halklar arasında diyaloğa olan kalıcı bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir." dedi.

UNESCO tarafından 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi dolayısıyla yarın Türk Kültürü ve Miras Vakfınca, Semerkant'ta Türk devletlerinden de katılımcıların yer alacağı konferans düzenlenecek.

UNESCO'nun kararının irdeleneceği etkinlikte Türkiye’yi temsilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu konuşma yapacak.

