Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi! Beraber yaşadığı erkek arkadaşı...

Bursa'dan son gelen haber korkunç! Yıldırım ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M, Arzu Khalılova'yı bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hastaneye gelen Arzu Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüpheli S.M, suç aletiyle gözaltına alındı.