Kars’ta 97 dağcı Susuz Şelalesi’ne yürüdü

Kars’ın Susuz ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde, Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü’nün (KAĞDASK) “Yedi ilçede yedi rota: Kars’ta adım adım doğa” projesi kapsamında 97 dağcı, 7 kilometrelik parkurda Susuz Şelalesi’ne yürüdü.

Abone ol

Kars’ta 100 dağcı Susuz Şelalesi’ne yürüdü Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü’nün (KAĞDASK), Kars’ın 7 ilçesindeki kültürel varlıkları da içinde barındıran yürüyüş rotalarını tanıtmak amacıyla başlattığı “Yedi İlçede Yedi Rota: Kars’ta Adım Adım Doğa” projesinin ikinci etabı Susuz’da yapıldı.

Susuz ilçe Merkezi’nden başlayan ve Susuz Şelalesi’ne kadar yaklaşık 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KAĞDASK), Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) ve Iğdır’dan Dağ Safarisi grubundan 97 dağcı katıldı. 3 dağcı da Susuz Şelalesi’nden ipli iniş yaptı.

Susuz ilçe merkezinde dağcıları karşılayan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, bu tür aktiviteleri desteklediğini, önümüzdeki dönemde daha geniş katılımlı bir yürüyüş programını dağcılarla birlikte organize etmeyi planladığını kaydetti.

“KARS’IN DAĞLARI DA TANITILMALI”

Projeye ilişkin bilgi veren KAĞDASK Başkanı Harun Ağdaş, Kars’ın kaşarı ve balı, Kağızman’ın da kayısı ve uzun elması kadar dağlarının da farkına varılması gerektiğini, Kağızman ilçesinde çıkardıkları 36 yürüyüş rotasının birçoğunun Keçivan Kalesi, Kurbanağa Mağarası ve Yazıkayalar gibi tarihi yerlerden geçtiğini söyledi.

Ağdaş, bu proje ile amaçlarının Kars’ın tüm ilçelerinde farkındalık yaratarak ili doğa sporları merkezi yapmak olduğunu vurguladı.

PROJE 7 İLÇEYİ KAPSIYOR

KAĞDASK Sözcüsü ve Proje Yürütücüsü Sergül Keskin de projeyi Kars’ın 7 ilçesindeki rotaları tanıtmak ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla hazırladıklarını belirterek, “Projemizin ilk etabını Sarıkamış’ta yaptık. İkinci etabını bugün Susuz ilçesinde şelaleye yürüyerek gerçekleştirdik. Digor’da Beş Kilise, Akyaka’da Kanyon, Selim’de Allahuekber Dağı, Arpaçay’da Çıldır Gölü ve Kağızman’da Mamakar Dağı yürüyüşü ile proje kapsamındaki rotalarımızı tamamlamış olacağız.” dedi.

KARSDAK adına konuşan Mehmet Güneş ise Kars’ın kış turizmi ile öne çıkan bir il olduğunu, ancak doğa sporlarının katkısıyla turizmin daha da gelişeceğine inandığını ifade ederek, “Yedi İlçede Yedi Rota, Kars’ta Adım Adım Doğa projesine de bu amaca yönelik olarak destek verdik. Projede emeği geçenleri kutluyorum” açıklamasını yaptı.

Bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelaleye çıkan vadi boyunca yürüyen ve aralarında çocukların da olduğu 97 doğa sever, yürüyüş boyunca doğanın keyfini çıkardı. Sonbaharın tüm renklerini yansıtan doğada keyifli anlar yaşayan dağcılar, bol bol fotoğraf çektiler. Müzik eşliğinde halay da çeken dağcılar etkinliği renklendirdiler.

Etkinlik kapsamında Susuz Şelalesi’nden ipli iniş yapan Alpay Korkmaz ve ekibi ise şelalede Türk bayrağı açarak katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.