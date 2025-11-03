Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde 500 bin sosyal üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut hakkında, "Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut hakkında, "Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında, sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Kabinemizin ikinci döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Öncelikle aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"3 KASIM 2002 SEÇİMLERİNİN 23. SENEYİ DEVRİYESİNİ İDRAK EDİYORUZ"

Bugün, Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bugün itibariyle iktidardaki 23. yılımızı şanla şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Konuşmamın hemen başında 58. hükümetten bugüne kadar bakanlar kurulu ve kabinelerimizde görev olan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyor. Her birine, ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Şu gerçeği bir kere tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu, aynı gururu hücrelerimize kadar taşıyoruz. İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye yüzyılını inşa etme mücadelemizi sürdürüyoruz.

"KÖRFEZ ZİYARETİMİZ OLDUKÇA FAYDALI GEÇTİ"

Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz. Değerli arkadaşlar, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik. 17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun 5.sini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler, Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2000'den fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceğiz. Sadece Afrika ile değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Savunma sanaayi, eitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda iş birliğini içeren toplam 24 anlaşma ile döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik. Ana muhalafet partisi Genel Başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için avrupa kapılarında sabahlarken biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getirıyoruz. Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz yeni Genel Başkana ilk etapta açıkcası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurtdışında Türkiye partisi olacağı sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın Genel Başkan diğer bütün sözleri gibi maalesef bununda arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurtdişına taşıdı. Hatta yurtdışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki tebrik cümlesi duymak, bir kaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu yüzyıllık partiyı, hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Değerli basın mensupları, Umman'dan dönüşümüzün hemen ertisi günü İstanbul Başakşehir'de cumhuriyet tarıhinizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık.

81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ

Ev sahibi Türkiye diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 bini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ ile uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her iki projemizle ilgili detayları paylaştı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

28 Ekim'de Türk Savunma Sanayi adına iftihar verici bir törel vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk beş tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca uzun ve zorlu testlerden başarıyla geçen Milli Muharebe Tankımız Altay'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz, 6 yıl içinde 250 Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Starmer, ardından da Almanya Şansölyesi Sayın Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizde de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair mütabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli Muharip uçağımız Kaan'ı belirlediğimiz takvimde hava kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız.

OTEL YANGINI FACİASI

Bolu Kartalkaya'daki otel yangının açtığı yaralar hala taze. Mahkeme kararı yüreklerdeki yangına su serpti. Davanın takipçisi olacağız. Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor.

Terör tehdidin tamamen bitmesi ile Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör tehdidin tamamen bitmesi ile Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak.