BIST 11.060
DOLAR 42,05
EURO 48,45
ALTIN 5.431,35
HABER /  GÜNCEL

Mattia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

Mattia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Abone ol

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklamıştı.

Haksız tahrik indirimi yapılmayan sanıklara mahkeme, en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasını açıklamıştı.

Diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye karara verilmişti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, iki sanığın beraatına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını, mahkumiyet gerektirecek kanıt bulunmadığını gerekçe gösterdi.

AİLE VE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Karar sonrası Minguzzi ailesi ve avukatlar, beraat kararına tepki gösterip itiraz etmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etmiş, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edilmişti.

15 YIL KALDIKTAN SONRA TAHLİYE OLABİLİRLER

24'er yıl ceza alan zanlıların ne kadar hapis yatacağı ise infaz hakimliği tarafından yapılacak hesaplamayla belirlenecek. Uzmanlara göre iki sanık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, denetimli serbestlikle tahliye olabilir ya da kalan süreyi açık cezaevinde geçirebilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde 500 bin sosyal üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde 500 bin sosyal üreteceğiz
Kars’ta 97 dağcı Susuz Şelalesi’ne yürüdü
Kars’ta 97 dağcı Susuz Şelalesi’ne yürüdü
Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt
Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt
Ferrero'nun Türkiye'den fındık alımını durdurmasına yönelik Rekabet Kurumu'ndan sert uyarı
Ferrero'nun Türkiye'den fındık alımını durdurmasına yönelik Rekabet Kurumu'ndan sert uyarı
Erdoğan önermişti; "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi!
Erdoğan önermişti; "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi!
Komşuları çığlıkları duydu! Sevgilisini 75 kez bıçakladı tüyler ürperten cinayet
Komşuları çığlıkları duydu! Sevgilisini 75 kez bıçakladı tüyler ürperten cinayet
Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi! Beraber yaşadığı erkek arkadaşı...
Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi! Beraber yaşadığı erkek arkadaşı...
TRT ortak yapımı 10 film, prestijli film festivallerinde yarışacak
TRT ortak yapımı 10 film, prestijli film festivallerinde yarışacak
İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama