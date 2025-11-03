Mattia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için verilen kararın gerekçesi açıklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklamıştı.

Haksız tahrik indirimi yapılmayan sanıklara mahkeme, en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasını açıklamıştı.

Diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye karara verilmişti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, iki sanığın beraatına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını, mahkumiyet gerektirecek kanıt bulunmadığını gerekçe gösterdi.

AİLE VE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Karar sonrası Minguzzi ailesi ve avukatlar, beraat kararına tepki gösterip itiraz etmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etmiş, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edilmişti.

15 YIL KALDIKTAN SONRA TAHLİYE OLABİLİRLER

24'er yıl ceza alan zanlıların ne kadar hapis yatacağı ise infaz hakimliği tarafından yapılacak hesaplamayla belirlenecek. Uzmanlara göre iki sanık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, denetimli serbestlikle tahliye olabilir ya da kalan süreyi açık cezaevinde geçirebilir.