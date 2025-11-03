Belçika'da yılbaşından beri 20 ton esrar ele geçirildi

Belçika'nın Anvers Limanı'nda yılbaşından bu yana 20 tona yakın esrar ele geçirildiği açıklandı.

Belçika’da yerel Gazet van Antwerpen’in gümrük verilerine dayandırdığı habere göre, 2025 yılında Anvers Limanı’nda toplam 19 bin 339 kilogram esrar ele geçirildi. Bu miktar, 2023’te ele geçirilen 366 kilogram ve 2024’teki 4 bin 465 kilogram esrara kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

Belçika Maliye Bakanlığı Sözcüsü Francis Adyns, artışın başta ABD, Kanada ve Tayland olmak üzere, esrar üretiminin kısmen yasal olduğu ülkelerden kaynaklandığını belirtti. Adyns, “Orada üretim çok yüksek ve burada bunun için açıkça bir pazar var.” dedi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Belçika, son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündemde. Avrupa’nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika’dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline geldi. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli kısmı Brüksel’de dağıtılıyor.

Başkentte çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin büyük bölümünü oluşturuyor.

YENİ GÜVENLİK PLANI İLE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 8 Eylül’de başkent Brüksel ve diğer büyük şehirlerde organize suç ve uyuşturucu ticaretine karşı yeni bir güvenlik planı açıkladı.

Plan kapsamında, uyuşturucu ticareti ve organize suçun yoğun olduğu bölgelerde polis ile askerlerin ortak devriye görevi yapması öngörülüyor. Özellikle Brüksel’in Anderlecht, Molenbeek ve Matonge semtlerinde uygulama başlatılacak.

KAMERALAR VE POLİS YAPISINDA REFORM

Quintin, ülke genelinde kamuya açık alanlarda kullanılan kameraların yenilenerek “ANPR@GPI” adı verilen merkezi sisteme entegre edileceğini ve mevcut 4 bin 500 kameranın sayısının ilerleyen dönemde 10 bine çıkarılacağını duyurdu.

Ayrıca, Brüksel’de 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirileceği, yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetileceği belirtildi. Reform için 55 milyon avro kaynak ayrıldı ve uygulamanın 2027’ye kadar tamamlanması hedefleniyor.