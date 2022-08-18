Canan Karatay her sabah aç karnına içiyor beyni de açar, cin gibi olursunuz! İşte o içecek

Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah aç karnına Türk kahvesi içtiğini söyledi. Çiçeklerini bile sabah kahvesiyle beslediğini belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye dair önerileriyle kamuoyunun gündeminde kalmaya devam diyor. Ezber bozan açıklamalarıyla öne çıkan Karatay, sağlıklı yaşama dair GZT’den Ümmü Gülsüm Durmuş'a konuştu.

Karatay her sabah mutlaka tükettiği, çiçeklerini bile beslerken kullandığı besin kaynağını anlattı. İşte Canan Karatay'dan altın değerinde tavsiyeler…

"Paket dondurmadan uzak durun"

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.

"Midye sağlıklı değil"

"Midye yiyelim mi" sorumuza Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi. Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

Çiğ köfte evde yapılmalı

"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

En güçlü antioksidan

Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi.

Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi.

Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konu

Bir Türk kahvesi fincanı domatesten 100 kat daha etkili

Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını ifade eden Karatay, antioksidan açısından da zengin olduğunun altını çizdi. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir domatesten alınandan çok daha etkili olduğunu belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

"Çiçeklerimi sabah kahvesiyle beslerim"

Türk kahvesinin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, evindeki bütün çiçeklerini sabah kahvesiyle beslediğini açıkladı. Sabahları aç karnına içtiği Türk kahvesinin telvesiyle çiçeklerini suladığını belirten Karatay, “Kendim kahvemi içerim, kahve suyuyla, en doğal gübredir. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesinden bahsediyorum, başka kahvelerden bahsetmiyorum, sulandırıp bütün çiçeklerinize dökebilirsiniz, bitkilerinize dökebilirsiniz. Gördüğünüz tüm bitkilerimin altında Türk kahvesi vardır.” sözleriyle Türk kahvesinin faydalarının sınırsız olduğunu adeta kanıtladı.

"İşlenmiş kahve ve süt tozuna dikkat"

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Yulaf insan yiyeceği değil

Profesör Canan Karatay, özellikle diyet programlarının vazgeçilmezi yulafa da sıcak bakmadığını belirterek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşlenmiş tüm yemeklere karşı olduğunu belirten Canan Karatay, yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını ifade etti.

Yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti.