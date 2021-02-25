Canan Kaftancıoğlu, TIME'a konuştu: Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım

Dünyanın en çok satan haftalık dergilerinden TIME, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir portre haber hazırladı. Kaftancıoğlu, "Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım." düşüncesini dile getirdi.

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Joseph Hincks imzalı haber için dergiye değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, kendine açılan davandan kısa süre içinde tutuklanacağını düşündüğünü söyledi. Cezaevine girmesi durumunda "daha güçlü çıkacağını" söyleyen Kaftancıoğlu, bu süreyi yeni bir dil öğrenerek veya serbest kaldığında yeni bir üniversite diploması almak için çalışarak geçireceğini söyledi.

"CHP'nin İstanbul zaferinin mühendisliğinde önemli rol oynadı"

T24'ye yer alan habere göre; bir arkadaşının evinde soruları cevaplayan Kaftancıoğlu, "Tek adama karşı en güçlü panzehirin birçok kadının organize olması olduğunu biliyorum" dedi. Portrede, Kaftancıoğlu'nun Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ettiği belirtildi: Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan veya ülkesinde ötekileştirilen insanların yanında durmaktan korkmayan solcu bir kadın.

Hincks, Kaftancıoğlu'nun 2019'da CHP'nin İstanbul'da AK Parti'ye karşı elde ettiği zaferin mühendisliğinde de önemli rol oynadığını belirtti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Canan Kaftancıoğlu'nu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret", “terör örgütü propagandası yapmak", “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hapis cezasına çarptırmıştı. 2020'de Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası onandı.

"Biden yönetimi Kaftancıoğlu'na ne olduğunu yakından takip edecek"

Freedom House'un Araştırma Stratejisi Direktörü ve Türkiye uzmanı Nate Schenkkan cezayla ilgili olarak, "Kaftancıoğlu onları iki kez yenen bir kampanya yürüttü. Böyle intikam alıyorlar" dedi.

TIME, CHP İl Başkanı'nı Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve Belaruslu muhalif devlet başkanı adayı Maria Kolesnikova ile kıyaslayarak, "Kaftancıoğlu muhalefetin y ve z kuşaklarına hitap edebilmesi için anahtar rolde" değerlendiresinde bulundu.

Washington merkezli Project on Middle East Democracy'nin Türkiye program direktörü Merve Tahiroğlu, ABD'nin yeni Bakanı Joe Biden'ın "Erdoğan'ın ülke içinde uyguladığı baskının dış politikadaki sapmalarda etkili olduğunu" selefleri Donald Trump ve Barack Obama'dan daha çok farkında olduğunu belirterek, "Açıklama yapmasalar bile Kaftancıoğlu'na ne olduğunu yakından takip edecekler" diye konuştu.

TIME, tıpkı The Economist'in de portresinde yaptığı gibi Kaftancıoğlu'nun siyasete girmeden önce motosiklet kullandığına dikkat çekti. Kaftancıoğlu bu konuyla ilgili olarak, "Belki kadınlar motosiklet kullanmamalı klişesine karşı bilinçaltımın verdiği bir reaksiyondu" dedi.