Adıyaman'da adliyede şok eden sözler: Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda

ADIYAMAN Adliyesinde görülen arazi davasında birbirine saldıran taraflara biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadesini kullandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde arazi meselesi dolayısıyla görülen davada taraflar birbirine saldırdı. Yaşanan kavgaya adliye polisleri anında müdahalede bulundu. Tarafları etkisiz hale getirmekte güçlük çeken polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazının sıkılmasıyla etkisiz hale getirilen toplam 9 kişi gözaltına alındı.



Ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürülen bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yaşanabilecek olaylara karşı Adıyaman Adliyesinde önlem aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.