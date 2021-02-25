ABD'li emekli korgeneraldan itiraf: YPG'ye silah vermemiz hataydı

ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk'te çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda konuşan Hodges, Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili olarak da ülkesine düşen görevin altını çizdi.

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2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk’ten Doğaç Boran'a konuştu. Emekli korgeneral Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir. Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız."

“Türkiye'nin F35 programına geri dönmesi mümkün”

"Bence Türkiye bu konuda kötü bir tercih yaptı. Böyle bir zorunluluk yoktu, başka seçenekler vardı. Talihsiz bir karar. Türkiye'nin S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartılmasını destekliyorum. Tabii ki Türkiye istediği silah ve savunma sistemini alma hakkına sahip. Ama hiçbirimiz S-400 ve F-35'leri aynı bölgede kullanarak teknoloji kaybetme riskine giremeyiz. Yine de hem teknolojiyi koruyarak hem de birbirimizin kararlarına saygı göstererek bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum."

"Ankara’nın çözüm için Biden hükümetine bir şans tanıması gerekiyor"

"Amerika'nın "fikrimizi değiştirdik tamam" diyeceğini düşünmüyorum. Bence teknoloji kaybetme riskini ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler bulunmalı. S-400'ler başka görevlerde kullanılabilir, Rusya'ya geri verilebilir, Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı farklı bir çözümle giderilebilir. başka sistemler de mevcut. Asıl olan iki tarafın da dürüst davranması. Müttefikler saygı çerçevesinde hareket etmeli. Ankara'nın Washington'daki yeni hükümete bir şans vermesi Türk müttefiklerimizin çıkarına olabilir."

"Yeni bir sayfa açmak şart"

"Bu zor konularda iş birliği yapabilmemiz için Amerika ve Türkiye arasındaki güvenin yeniden tahsis edilmesi şart. Bence Türkiye Amerika 2.0 güncellemesinin vakti geldi. İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz."