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Kan donduran detaylar! Mersin'de sopayla öldürdüler meğer 1 hafta boyunca her gün...

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ı öldüren 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Korkunç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Remzi Kuzal'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli ilk ifadesinde, Remzi Kuzal'ı kendisini hırsızlıkla suçladığı için kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, Y.Ö. ve M.N.E. ile birlikte cesedi kiraladıkları bir otomobil ile Emirler köyünün üst tarafında bulunan bir su kuyusuna attıklarını söyledi. Bunun üzerine olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, ceset, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.


Bir hafta evde bekletmişler
Yapılan incelemelerde şahısların yaşlı adamı 8 Şubat 2021 tarihinde öldürdüğü, evinde bir hafta beklettikleri, ardından su kuyusuna götürüp attıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların bir hafta boyunca her gün yaşlı adamın evine gidip cesedi kontrol ettikleri de tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı şüpheliler gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, kadın şahsın ağladığı görüldü.

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